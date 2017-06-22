СК проводит проверку по факту смерти влюблённых подростков из Советска

В СУ СК по Калининградской области начали доследственную проверку по факту обнаружения в Гусеве тел подростков, пропавших в декабре 2016 года в Советске. Об этом сообщил и.о. старшего помощника главы управления.



Следователи осмотрели место происшествия и не обнаружили видимых признаков, указывающих на криминальный характер смерти. В ведомстве назначили судебно-медицинские исследования для установления причин смерти молодых людей.



"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении СУ СК.