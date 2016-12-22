Джульетта из Советска: 17-летняя студентка пропала после свидания с молодым человеком

В Калининградской области родители уже вторую неделю ищут 17-летнюю студентку педагогического колледжа Екатерину Лямасову. Как рассказали Клопс.Ru родители девушки, скорее всего, та сбежала со своим молодым человеком и теперь они вместе где-то скитаются.

"Срочно! Без вести пропала молодая пара — Екатерина и Борис (имя молодого человека изменено — Ред.). Всех, кто владеет любой информацией о месте их нахождения, просим сообщить по телефону..." — такое объявление появилось в соцсетях 14 декабря. К нему прилагались фотографии рослого молодого человека в строгом костюме и юной длинноволосой девушки в шапочке с помпоном.

Спустя несколько дней информация о розыске несовершеннолетней советчанки была официально обнародована полицейскими. По данным пресс-службы УМВД, около 15:45 13 декабря студентка второго курса вышла из здания пединститута в Черняховске и отправилась в сторону общежития, в котором, однако, так и не появилась. С тех пор о Кате ничего не слышно.

Родственники Екатерины утверждают, что вместе с девушкой пропал её молодой человек — 18-летний Борис. В полиции эту информацию не подтвердили.

По свидетельствам очевидцев, пару видели в тот вечер в районе автостанции.

Ссорились, но не расставались

История любовных отношений подростков началась год назад. Студентки — родные сёстры Маша и Катя, вернувшиеся из Черняховска в родной Советск на выходные, — пошли на встречу с двумя новыми приятелями.

"Сначала я познакомилась с парнем, а он познакомил Катю со своим другом. А потом даже жалел, что сестру мою с ним свёл, — вспоминает Маша. — Кате Борис сначала не понравился, но он приходил на первые свидания в костюме, весь такой представительный, ещё дарил ей цветы, серебряные серёжки..."

Не успела Катя сполна оценить галантную манеру ухаживания кавалера, как он показал своё истинное лицо: стал настойчивым и даже агрессивным.

"Он буквально не давал Кате прохода: караулил в подъезде, звонил постоянно... Мог побить любого парня, который оказывался рядом с сестрой. Я его боялась. Когда мы ругались из-за того, что он не хотел оставить сестру в покое, то Борис просто выходил из себя. Мне казалось, что он может меня ударить".

Однако Катя, замкнутая и мягкая по натуре, неожиданно для окружающих ответила парню взаимностью и сообщила близким, что любит Бориса. Отношения начали стремительно развиваться, несмотря на частые ссоры.

"Сестра не раз хотела с ним расстаться, но он начинал давить на жалость: прикидывался, что у него прихватило сердце, или угрожал самоубийством. Катя сдавалась: она очень внушаемая и ответственная, благодаря чему он имел над ней власть", — считает Маша.

Бегала тайком на свидания

Потом поползли слухи о неблагонадёжности парня: мол, он и выпивает, и учёбу бросил, и даже во всяких неприятных историях замешан... Катя не верила никому и продолжала встречаться с возлюбленным, невзирая на советы друзей и близких. Родители девушки, собрав воедино все нелицеприятные факты об избраннике дочери, категорически запретили ей с ним общаться.

"Я была против их отношений: он разгильдяй, работать не хочет... А они жить хотели вместе — на что, интересно? Я их кормить не могу: у нас четверо взрослых детей, и все с нами живут, а одна из тройняшек (сестра Кати и Маши) тяжело больна... Ни мать, ни отчим Бориса эту парочку тоже не хотят содержать. Плюс он ещё и парень сложный, шебутной..." — вздыхает мама пропавшей девушки Татьяна Владимировна.

Катя с Борисом расставаться не спешила, но и при родителях даже разговоров о нём не заводила.

"Примерно с ноября этого года они стали встречаться только в Черняховске. Бывало, выйдем мы из автобуса, а он уже из-за остановки выскакивает и к ней бежит. А иногда и она к нему бегала, а мне говорила, что к знакомой на другой этаж общаги пошла... — рассказывает Маша. — О Борисе Катя говорила, что любит его и её просто никто не хочет понять. Но у меня было впечатление, что она просто боится его".

Встречались тайком молодые люди примерно дважды в неделю. Каждый раз Борис приезжал в Черняховск, а если задерживался и не успевал на последний автобус до дома, то ночевал где-нибудь в подъезде. Парня такая ситуация явно не устраивала, и он начал давить на подругу: всё чаще он заговаривал о совместном отъезде в другой город и обещал Кате новую жизнь.

"Катя ещё не повзрослела — она даже косметикой не пользуется. И она замкнутая, скрытная. Она говорила, что работать педагогом после колледжа не хочет, но других планов, как мне кажется, не строила, — рассуждает Маша. — Нашей общей подруге она как-то сообщила, что хочет сбежать, но та всерьёз её слова не восприняла".

Как сквозь землю провалилась

Ночью накануне исчезновения Кати её сестру, жившую с ней в одной комнате в общежитии, разбудил голос: Катя беседовала по телефону с Борисом.

"У неё динамик громкий — я слышала, как он говорит, что приедет скоро и они убегут за границу. Я подумала: ну что за бред, ведь у Кати нет даже загранпаспорта, её никто не выпустит из страны без согласия родителей. Я слышала, как сестра говорила, что не поедет с ним", — уверяет Маша.

На следующее утро Маша попробовала поговорить с Катей, но та лишь фыркнула и отделалась ничего не значащей фразой.

"Она была какая-то раздражённая, отвечала нервно... Я поняла, что ничего от неё не добьюсь, и решила потом ещё раз вернуться к этой теме", — вспоминает Маша.

В этот же день, не дожидаясь завершения последней пары, Катя выбежала из аудитории. Сокурсницы стали шептаться, что якобы видели Бориса возле института. После занятий Маша искала сестру во дворе колледжа и решила, что та уже ушла в общежитие.

"Но и там Кати не было. При этом все вещи были на месте — даже зарядка от телефона", — говорит Маша.

Когда девушка не вернулась к ночи, Мария, а затем и вся родня забили тревогу. Телефоны обоих молодых людей оказались выключены. Выяснилось, что в этот же день Катя удалила свою страницу в соцсетях.

"Мы сразу же обратились в полицию и начали обзванивать всех друзей. Безрезультатно... Никто понятия не имел, где они находятся, или делал вид, что не знает. Мы с отчимом Бориса ездили по знакомым — никаких следов", — рассказывает Татьяна Владимировна.

Женщина уверена, что дочь не уехала далеко от отчего дома и сейчас просто боится показаться на глаза родителям. Она предполагает, что молодые люди продали свои смартфоны и уже потратили всю свою скудную наличность.

"У дочери была тысяча рублей, и у Бори столько же. Чувствую, что дочь рядом — наверное, где-то по дачам скитаются в Советске", — говорит Татьяна Владимировна.

"Катя не очень самостоятельная, а вот Борис деловитый. Они либо у знакомых пережидают, либо где-то в садовом обществе домик нашли пустующий. Мне кажется, сестра сама согласилась с ним уйти, а теперь хочет вернуться, но он её не пускает, понимая, что сейчас ему будет за их побег", — предполагает Маша.

Близкие Кати не находят себе места и рисуют в своём воображении самые страшные картины. Родители уже давно готовы простить дочери и внезапное исчезновение, и отношения с Борисом, лишь бы она была жива и здорова.

"Да и пусть она с ним встречается, если так хочет. Только учёбу зачем бросать и из дома уходить? Я уже не знаю, что и думать, просто хочу, чтобы дочка скорее вернулась домой и этот кошмар закончился!" — говорит Татьяна Владимировна.

Если вы владеете какой-то информацией о местонахождении Екатерины Лямасовой, то сообщите об этом по телефонам 8-950-677-72-39 либо 8 (401-41) 3-25-88, 8 (4012) 552-619, 02, 102.

Рост Кати — 158 см, волосы каштановые, длинные. Особая примета: отсутствует передний зуб. В день исчезновения девушка была одета в оранжевую куртку-пуховик, синие джинсы, чёрные полусапожки, розовую кофту с белым воротником. При себе имела чёрный рюкзак и телефон LG.