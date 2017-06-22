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Погибших подростков из Советска нашли лежащими в обнимку под одеялом в окружении использованных ампул

11:00
  7262 0
  • Погибшие подростки
Погибшие подростки
Фото: личный архив погибших
Влюблённых подростков из Советска, пропавших в декабре 2016 года, нашли на проспекте Ленина в Гусеве. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Детей обнаружил сотрудник управляющей компании, который пришёл стеклить окна на чердаке жилого трёхэтажного дома. По словам собеседника, пара лежала друг на друге под одеялом. Молодой человек обнимал девушку. Вокруг них были разбросаны использованные ампулы с лекарством и шланги от капельниц. Судя по состоянию тел, подростки были мертвы уже давно. Официального подтверждения этой информации нет.

13 декабря 2016 года 17-летняя студентка второго курса педагогического института Екатерина Л. пропала по дороге в общежитие в Советске. Вместе с ней исчез её возлюбленный, 18-летний Богдан Х. В СУ СК по области начали проверку. Обоих подростков объявили в розыск. Позднее выяснилось, что мама девушки запрещала молодым людям встречаться. 21 июня подростков нашли мёртвыми.
 
Обновлено от 11:17
 
По данным СУ СК по Калининградской области, погибших подростков нашли во вторник, 20 июня. 

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