В Калининграде
В Калининграде
+5 °C
днем
0 °C
ночью
24 декабря 2016 г. 14:36
67 578 пользователей
за 24 часа на сайте
61.12 +0.16
Курс ММВБ на 24 декабря 2016, 14:00
63.87 +0.27
Курс ММВБ на 24 декабря 2016, 14:00
14.41 0.0
Курс ЦБ на 25 декабря 2016
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

В Советске ищут возлюбленного 17-летней студентки, пропавшего вместе с ней

10:57
  2218 0
  • Фото пропавшего
Фото пропавшего
Полиция Советска ведёт розыск молодого человека пропавшей в Советске студентки. Об этом сообщает прессслужба УМВД России по Калининградской области.
 
Богдан Валерьевич Худышкин, 1998 года рождения, ушёл из своего дома в Советске 13 декабря 2016 года. До сих пор его местонахождение не установлено. Предполагается, что он может находиться вместе с пропавшей в Советске студенткой Екатериной Лямасовой, которую в последний раз видели в тот же день.
 
Богдан был одет в куртку с капюшоном белого цвета с нашивками и чёрными полосками на рукавах, джинсы и ботинки на шнурках белого цвета. Его рост 186 см, телосложение худощавое, волосы чёрные, глаза карие. На указательном пальце правой руки у него шрам около 2 см длиной.
 
Полиция просит всех, у кого есть информация о пропавших, позвонить по телефонам:  8(40161)3-66-11, 3-66-92 (дежурная часть), 8(40161)4-05-51 (уголовный розыск).
 

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«В Советске пропали 17-летняя студентка и её 18-летний возлюбленный»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t883

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Новости по теме В Советске пропали 17-летняя студентка и её 18-летний возлюбленный

Фото новости
Джульетта из Советска: 17-летняя студентка пропала после свидания с молодым человеком
22 декабря 201613:07
  11955 2
Фото новости
В Черняховске следственный комитет начал проверку по факту пропажи 17-летней студентки
19 декабря 201618:36
  10800 0
Фото новости
В Черняховске разыскивают 17-летнюю студентку, пропавшую пять дней назад
18 декабря 201614:30
  17878 2

Главные темы дня

"Принеси вместо подарка памперсы для братика": о чём просят Деда Мороза дети из бедных калининградских семей
23 декабря 201617:46
  5282 0
"Принеси вместо подарка памперсы для братика": о чём просят Деда Мороза дети из бедных калининградских семей
В калининградском "Эльдорадо" объяснили пустые полки и закрытые магазины
Фото горячей новости
23 декабря 201619:33
  18631 6
"Жизнерадостная, жизнелюбивая, сильная": родные и близкие о погибшей паралимпийке Марии Чикиной
Фото горячей новости
23 декабря 201618:23
  7814 0
В Калининграде одинокая старушка держала девять кошек и просила милостыню от голода (фото)
Фото горячей новости
23 декабря 201618:06
  6702 3
Очевидцы: в порту Светлого столкнулись танкер и сухогруз
Фото горячей новости
23 декабря 201615:18
  6823 0

Лента новостей

Картинка
На Московском проспекте возле "Бауцентра" образовалась километровая пробка
14:13
  336 0
Картинка
Уютный отдых для детей и родителей: в Калининграде открывается семейный ресторан "Геркулес"
14:00
  746
Картинка
Украл, поджёг, убил, ударил: за три недели калининградец совершил четыре преступления
13:49
  782 0
Картинка
Два новых супермаркета в формате EUROSPAR откроются в Калининграде
13:30
  16164

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  12545 7
Фото автора
Антон Самоха
адвокат
Бей кого хочешь: почему домашние тираны уходят от ответственности
  3816 6
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus:

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo