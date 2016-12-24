В Советске ищут возлюбленного 17-летней студентки, пропавшего вместе с ней

Полиция Советска ведёт розыск молодого человека пропавшей в Советске студентки. Об этом сообщает прессслужба УМВД России по Калининградской области.

Богдан Валерьевич Худышкин, 1998 года рождения, ушёл из своего дома в Советске 13 декабря 2016 года. До сих пор его местонахождение не установлено. Предполагается, что он может находиться вместе с пропавшей в Советске студенткой Екатериной Лямасовой, которую в последний раз видели в тот же день.

Богдан был одет в куртку с капюшоном белого цвета с нашивками и чёрными полосками на рукавах, джинсы и ботинки на шнурках белого цвета. Его рост 186 см, телосложение худощавое, волосы чёрные, глаза карие. На указательном пальце правой руки у него шрам около 2 см длиной.

Полиция просит всех, у кого есть информация о пропавших, позвонить по телефонам: 8(40161)3-66-11, 3-66-92 (дежурная часть), 8(40161)4-05-51 (уголовный розыск).