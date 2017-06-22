Влюблённых подростков из Советска, пропавших в декабре 2016 года, нашли мёртвыми

В Калининградской области нашли мёртвыми влюблённых подростков из Советска, которые пропали в декабре 2016. Об этом Клопс.Ru сообщила мать погибшего Богдана Х.



По словам женщины, о смерти детей сотрудники угрозыска сообщили обеим семьям в среду, 21 июня. Тела нашли в жилом доме на территории Гусева. Родители юноши на опознание ещё не ездили. Причины гибели подростков пока неизвестны. Обстоятельства произошедшего уточняются. На выходные родные назначили похороны погибшего.



В СУ СК сообщили, что на территории региона нашли два тела, которые принадлежат совершеннолетним девушке и юноше. Идёт ли речь о пропавших подростках, пока неизвестно.

Обновлено от 11:09

По данным СУ СК по Калининградской области, тела подростков нашли во вторник, 20 июня.