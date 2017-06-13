В Калининграде задержали сотрудника отдела по противодействию коррупции за миллионную взятку

В Калининграде задержали начальника отделения отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Калининграду по подозрению в мошенничестве. Об этом Клопс.Ru сообщил и.о. старшего помощника руководителя СУ СК по области Вадим Якубов.



По данным Клопс.Ru, речь идёт о 36-летнем Юрии Литасове. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере"). Делом занимается отдел по расследованию особо важных дел.



"По версии следствия, начальник одного из отделений ОЭБиПК УМВД России по городу Калининграду, достоверно зная, что в СУ УМВД России по городу Калининграду возбуждено уголовное дело в отношении гражданина по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также будучи осведомлённым о заинтересованности третьего лица в непривлечении указанного гражданина к уголовной ответственности, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, решил похитить его денежные средства путём совершения мошенничества. Осуществляя задуманное, подозреваемый ввёл гражданина в заблуждение относительно своих должностных полномочий в части освобождения его от уголовной ответственности, в действительности не намереваясь этого делать", — говорится в сообщении ведомства.



Сотрудники УФСБ совместно с оперативно-розыскной частью собственной безопасности УМВД задержали полицейского на ул. Портовой. Сейчас он находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

"УМВД России по Калининградской области проводит служебную проверку. В случае если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел и понесёт предусмотренную законом ответственность. Также решается вопрос о привлечении его руководителей к строгой дисциплинарной ответственности — вплоть до освобождения от занимаемых должностей", — сообщили в полиции.

