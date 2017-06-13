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В Калининграде задержали сотрудника отдела по противодействию коррупции за миллионную взятку

16:01
  5566 1
Архив Клопс.Ru
В Калининграде задержали начальника отделения отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Калининграду по подозрению в мошенничестве. Об этом Клопс.Ru сообщил и.о. старшего помощника руководителя СУ СК по области Вадим Якубов.

По данным Клопс.Ru, речь идёт о 36-летнем Юрии Литасове. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере"). Делом занимается отдел по расследованию особо важных дел.

"По версии следствия, начальник одного из отделений ОЭБиПК УМВД России по городу Калининграду, достоверно зная, что в СУ УМВД России по городу Калининграду возбуждено уголовное дело в отношении гражданина по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также будучи осведомлённым о заинтересованности третьего лица в непривлечении указанного гражданина к уголовной ответственности, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, решил похитить его денежные средства путём совершения мошенничества. Осуществляя задуманное, подозреваемый ввёл гражданина в заблуждение относительно своих должностных полномочий в части освобождения его от уголовной ответственности, в действительности не намереваясь этого делать", — говорится в сообщении ведомства.
 
Сотрудники УФСБ совместно с оперативно-розыскной частью собственной безопасности УМВД задержали полицейского на ул. Портовой. Сейчас он находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.
 
"УМВД России по Калининградской области проводит служебную проверку. В случае если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел и понесёт предусмотренную законом ответственность. Также решается вопрос о привлечении его руководителей к строгой дисциплинарной ответственности — вплоть до освобождения от занимаемых должностей", — сообщили в полиции. 
 
Это не первое громкое задержание полицейских, призванных бороться с коррупцией, за последнее время. 28 декабря 2016 года в здании областного управления прошли обыски в рамках уголовного дела. Двоих сотрудников арестовали по подозрению в хищении табачного конфиската на 600 миллионов рублей. По версии следствия, стражи порядка на протяжении нескольких лет крышевали бизнесменов в регионе и незаконно возбуждали дела. У гражданской жены одного из них обнаружили пятиэтажный особняк в Гурьевске стоимостью 20 миллионов рублей. В преступлениях также были замешаны отец правоохранителя и адвокат калининградской коллегии, которого впоследствии задержали за мошенничество.

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«В Калининграде полицейских подозревают в хищении вещдока на 600 млн рублей»

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1 комментарий Правила комментирования

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Слон
Слон #
18:41
А шо за "обвиняемый"? Уж не представитель ли "АвтоДом"?
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