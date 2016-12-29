В калининградском УБЭП прошли обыски с изъятием документов
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В среду, 28 декабря, в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области, расположенном на Советском проспекте, прошли обыски. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Представители СК и УФСБ провели изъятие документов, хранившихся в кабинете сотрудников управления. Для того чтобы вскрыть сейфы полицейских, следователям пришлось прибегнуть к помощи сотрудников МЧС.
В пресс-службах региональных УМВД и СК информацию о прошедшем обыске пока не комментируют.
Напомним, что за минувший год это уже не первый случай, когда в региональном УБЭП проводятся обыски. Как стало известно, такой же процедурой сопровождалось расследование исчезновение изъятого янтаря. Тогда по подозрению в хищении
был задержан 24-летний бывший сотрудник управления по борьбе с экономическими преступлениями.
Расследование по упомянутому делу продолжается. В октябре пресс-служба областного суда сообщила о восстановлении
обвиняемого на службе.
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