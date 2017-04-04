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Главная Новости Происшествия

СК России назвал десять имён погибших в результате теракта в петербургском метро (список)

18:31
  2078 0
Фото: Антон Соснин
Следственный комитет России опубликовал список погибших в результате взрыва в вагоне метро Санкт-Петербурга, чьи личности уже установлены. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 
 
1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996
2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996
3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998
4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966
5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990
6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945
7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991
8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950
9) Петров Денис Романович, 27.12.1991
10) Сагадеев Мансур Тихирович, 27.08.2000 или 27.03.2000
 
Не представляется возможной визуальная идентификация ещё четырёх погибших. Назначены генетические экспертизы. 
 
3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Устройство сработало на перегоне между станциями “Сенная площадь” и “Технологический институт”. Оно находилось в рюкзаке смертника. По данным СК террористом оказался 22-летний Акбаржон Джалилов. Вторая бомба была заложена на станции “Площадь Восстания”, но она была обезврежена. В результате теракта погибли 14 человек, ещё около 50 получили ранения.
 
 

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