СК России назвал десять имён погибших в результате теракта в петербургском метро (список)

Следственный комитет России опубликовал список погибших в результате взрыва в вагоне метро Санкт-Петербурга, чьи личности уже установлены. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996
2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996
3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998
4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966
5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990
6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945
7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991
8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950
9) Петров Денис Романович, 27.12.1991
10) Сагадеев Мансур Тихирович, 27.08.2000 или 27.03.2000
Не представляется возможной визуальная идентификация ещё четырёх погибших. Назначены генетические экспертизы.
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