СМИ: бомбу на "Площади Восстания" заложил смертник, устроивший взрыв в метро

Бомбу на станции метро "Площадь Восстания" оставил смертник, устроивший взрыв в поезде между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Информатор "РИА Новости" назвал эти данные неокончательными. "Действительно, существует версия, что один человек мог оставить бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвать вторую на другой ветке. Но это лишь одна из версий", — сказал
он.
В понедельник, 3 апреля, в петербургском метро произошёл теракт
. Около трёх часов дня между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Позднее ещё одну бомбу нашли
и обезвредили в вестибюле "Площади Восстания". Ранее СМИ сообщали, что взрыв устроил смертник. По предварительной информации, им может быть 23-летний уроженец Киргизии
. Также существует версия, что к преступлению причастны два человека. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек
. Ещё 49 пострадавших находятся в больнице. МЧС публиковало их список
.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.