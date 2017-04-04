МЧС опубликовало список пострадавших при взрыве в метро

По последним данным, в больницах находится 51 человек. Список актуален на 06:00 по местному времени, он будет уточняться.

Кроме того, в МЧС работают "горячие линии". Позвонив по ним, нуждающиеся смогут получить информацию и психологическую помощь. Их номера 8-800-775-17-17, 8-800-100-20-01 и 8 (812) 718-25-16.