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Главная Новости Общество

МЧС опубликовало список пострадавших при взрыве в метро

07:13
  5575 0
  • В метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв
В метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв
Фото Антона Соснина
МЧС опубликовало на своем сайте список людей, которые пострадали в результате взрыва в метро. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
 
По последним данным, в больницах находится 51 человек. Список актуален на 06:00 по местному времени, он будет уточняться.
 
Кроме того, в МЧС работают "горячие линии". Позвонив по ним, нуждающиеся смогут получить информацию и психологическую помощь. Их номера 8-800-775-17-17, 8-800-100-20-01 и 8 (812) 718-25-16.
 
Напомним, накануне, 3 апреля, в метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв. Погибли 11 человек. По предварительным данным, речь идёт о теракте, который совершил выходец из Средней Азии.

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