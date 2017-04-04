СМИ: Теракт в Петербурге совершил 23-летний уроженец Средней Азии
Согласно предварительным данным, взрыв в петербургском метро совершил террорист-смертник, его личность установлена. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает
"Интерфакс".
"Согласно одной из версий, взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным это 23-летний уроженец Средней Азии", ― рассказал осведомитель. Он также отметил, что мужчина, запечатлённый камерой видеонаблюдения, который ранее считался причастным к взрывам, сам пришёл в полицию и заявил о своей невиновности.
Ранее сообщалось, что подозреваемого к причастности ко взрыву в метрополитене Петербурга разыскивают сотрудники уголовного розыска. Согласно предварительным данным, он вошёл в подземку за 20 минут до трагедии. Позже в СМИ опубликовали фото подозреваемого в закладывании взрывного устройства на станции метро
"Площадь Восстания"
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