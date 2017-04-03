СМИ: на станции метро "Площадь Восстания" нашли несработавшее взрывное устройство

На станции метро "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге обнаружили бомбу, которая не разорвалась. Об этом сообщает "Фонтанка" . Сейчас там работают саперы.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что ещё одного взрывного устройства не было. По их данным, на "Площади Восстания" просто нашли бесхозный предмет, но "Интерфакс" сообщает, что несработавшее устройство было найдено.

Пресс-секретарь губернатора Полтавченко сообщил, что число пострадавших достигло 50 человек.