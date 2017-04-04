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СК: теракт в петербургском метро совершил 22-летний Акбаржон Джалиов

15:05
  4126 0
  • Теракт в метро Санкт-Петербурга, 3 апреля 2017
Теракт в метро Санкт-Петербурга, 3 апреля 2017
ообщество "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" на сайте "ВКонтакте"
Следователи установили личность мужчины, который совершил теракт в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.

Террористом оказался 22-летний Акбаржон Джалилов. Именно его следы обнаружили на сумке со взрывным устройством, оставленной на станции метро "Площадь Восстания". Он же привёл в действие бомбу на перегоне между станциями подземки. 
 
3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Устройство сработало на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Оно находилось в рюкзаке смертника. Вторую бомбу успели обезвредить на станции "Площадь Восстания". Погибли 14 человек. По данным СМИ, Джалилов — уроженец Киргизии

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