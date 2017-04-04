СК: теракт в петербургском метро совершил 22-летний Акбаржон Джалиов
Теракт в метро Санкт-Петербурга, 3 апреля 2017
ообщество "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" на сайте "ВКонтакте"
Следователи установили личность мужчины, который совершил теракт в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Террористом оказался 22-летний Акбаржон Джалилов. Именно его следы обнаружили на сумке со взрывным устройством, оставленной на станции метро "Площадь Восстания". Он же привёл в действие бомбу на перегоне между станциями подземки.
3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга прогремел взрыв
. Устройство сработало на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Оно находилось в рюкзаке смертника. Вторую бомбу успели обезвредить
на станции "Площадь Восстания". Погибли 14 человек.
По данным СМИ, Джалилов — уроженец Киргизии
.
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