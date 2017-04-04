СК: теракт в петербургском метро совершил 22-летний Акбаржон Джалиов

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Следователи установили личность мужчины, который совершил теракт в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.



Террористом оказался 22-летний Акбаржон Джалилов. Именно его следы обнаружили на сумке со взрывным устройством, оставленной на станции метро "Площадь Восстания". Он же привёл в действие бомбу на перегоне между станциями подземки.