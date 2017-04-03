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Суд отказался вернуть дело о покушении на Рудникова прокурору

15:52
  437 0
  • Игорь Рудников
Игорь Рудников
Фото из архива Клопс.Ru
Центральный районный суд не удовлетворил ходатайство депутата Игоря Рудникова о возвращении дела о покушении на него прокурору. Об этом Клопс.Ru сообщил адвокат потерпевшего Михаил Золотарёв.
 
Своё решение судья Лилия Алиева огласила на слушании в понедельник, 3 апреля. Прокурор Анна Огородник выступила против возвращения уголовного дела на доследование. По её словам, обвинительное заключение составлено в соответствии с законом.
 
"Оснований для удовлетворения ходатайства нет. В связи с неустановленностью лица, совершившего преступление вместе с Кашириным, дело в отношении него выделили в отдельное производство. Это не отразилось на всесторонности и объективности расследования", — заявила Огородник.
 
В ответ на это Золотарёв сообщил, что подаст жалобу в Европейский суд по правам человека. Он утверждает, что Рудникова лишают права на справедливое правосудие.
 
Ранее потерпевший попросил суд вернуть уголовное дело о покушении на него прокурору. По его мнению, следствие установило личность подельника Каширина, однако обвинение ему так и не предъявило. Второй нападавший, как утверждает депутат, сейчас находится в одном из петербургских СИЗО.
 
17 марта 2016 года двое неизвестных напали на политика у кафе "Солянка". Позднее стало известно, что нападавшие служили в правоохранительных органах. Рудников называет заказчиком преступления главу Светлогорского района Александра Ковальского. Следствие допросило чиновника и не обнаружило доказательств его причастности к делу. На скамье подсудимых находится 35-летний экс-полицейский А. Каширин. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору"). 

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