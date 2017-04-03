Суд отказался вернуть дело о покушении на Рудникова прокурору

Центральный районный суд не удовлетворил ходатайство депутата Игоря Рудникова о возвращении дела о покушении на него прокурору. Об этом Клопс.Ru сообщил адвокат потерпевшего Михаил Золотарёв.

Своё решение судья Лилия Алиева огласила на слушании в понедельник, 3 апреля. Прокурор Анна Огородник выступила против возвращения уголовного дела на доследование. По её словам, обвинительное заключение составлено в соответствии с законом.

"Оснований для удовлетворения ходатайства нет. В связи с неустановленностью лица, совершившего преступление вместе с Кашириным, дело в отношении него выделили в отдельное производство. Это не отразилось на всесторонности и объективности расследования", — заявила Огородник.

В ответ на это Золотарёв сообщил, что подаст жалобу в Европейский суд по правам человека. Он утверждает, что Рудникова лишают права на справедливое правосудие.

Ранее потерпевший попросил суд вернуть уголовное дело о покушении на него прокурору. По его мнению, следствие установило личность подельника Каширина, однако обвинение ему так и не предъявило. Второй нападавший, как утверждает депутат, сейчас находится в одном из петербургских СИЗО.