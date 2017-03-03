Дело экс-полицейского, который пытался убить депутата Рудникова, передали в суд

Следователи предъявили обвинение 35-летнему экс-полицейскому, который пытался убить депутата калининградской областной Думы Игоря Рудникова. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области.



В ближайшее время он предстанет перед судом. Жителя Санкт-Петербурга обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору"). Личность его подельника по-прежнему не установлена.

"К настоящему времени следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая вину 35-летнего петербуржца в инкриминируемом преступлении, в связи с чем уголовное дело вместе с обвинительным заключением, утверждённым заместителем прокурора Калининградской области, направлено в областной суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении ведомства.