В Балтийске возбудили уголовное дело после взрыва банкомата в Сбербанке

В Балтийске возбудили уголовное дело после попытки кражи из отделения Сбербанка. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.

В полиции пока не распространяются о подробностях расследования. По данным источника в правоохранительных органах региона, речь идёт о ст. 30 и ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Покушение на кражу"), а также ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Официального подтверждения этой информации нет.