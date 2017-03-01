Сбербанк: злоумышленникам, взорвавшим отделение в Балтийске, не удалось украсть деньги

Злоумышленникам, которые подорвали отделение “Сбербанка” в Балтийске, не удалось украсть деньги. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе кредитной организации.



В компании подтвердили информацию о попытке ограбления. Сотрудники также отметили, что они оказывают содействие правоохранительным органам в поисках злоумышленников.



Сейчас клиенты "Сбербанка" в Балтийске могут воспользоваться устройствами самообслуживания. Они находятся по следующим адресам:

Также с 10:00 около офиса на ул. Садовая, 6 будет работать передвижной пункт кассовых операций (мобильный офис банка).

1 марта около 3:00 на ул. Садовой неизвестные подорвали банкомат "Сбербанка" на ул. Садовой. Очевидцы сообщили о том, что в городе оцеплены центральные улицы. На месте работают сотрудники полиции.