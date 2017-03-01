Сбербанк: злоумышленникам, взорвавшим отделение в Балтийске, не удалось украсть деньги

Злоумышленникам, которые подорвали отделение “Сбербанка” в Балтийске, не удалось украсть деньги. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе кредитной организации.
В компании подтвердили информацию о попытке ограбления. Сотрудники также отметили, что они оказывают содействие правоохранительным органам в поисках злоумышленников.
Сейчас клиенты "Сбербанка" в Балтийске могут воспользоваться устройствами самообслуживания. Они находятся по следующим адресам:
Также с 10:00 около офиса на ул. Садовая, 6 будет работать передвижной пункт кассовых операций (мобильный офис банка).
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