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Главная Новости Происшествия

Источник: грабитель, взорвавший офис Сбербанка в Балтийске, перепутал сейф с системным блоком

10:11
  422 0
  • Фото Германа Халитова
Фото Германа Халитова
Грабитель, взорвавший банкомат в балтийском офисе Сбербанка, перепутал сейф, в котором находятся деньги, с системным блоком. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.

Неизвестный преступник зашёл ночью в круглосуточное отделение и прилепил к ATM небольшое устройство в форме коробки. Затем он вышел и дождался, пока прогремит взрыв. Забежав обратно, злоумышленник вытащил системный блок из терминала и убежал.

"Сделал он это в общем-то по собственной тупости. Явно видно, что человек абсолютно незнаком с ситуацией и системой. Системный блок — металлический, и, наверное, этот грабитель думал, что там деньги. Но он быстро понял, что ошибся, и бросил системник в соседнем дворе. Его потому, собственно, нашли сотрудники банка", — заявил собеседник Клопс.Ru.

1 марта около 3:00 на ул. Садовой в Балтийске подорвали банкомат в отделении Сбербанка. Злоумышленнику не удалось унести деньги. Пресс-служба кредитной организации предоставила список адресов банкоматов, которыми могут воспользоваться жители города.

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