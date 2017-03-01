Источник: грабитель, взорвавший офис Сбербанка в Балтийске, перепутал сейф с системным блоком

Грабитель, взорвавший банкомат в балтийском офисе Сбербанка, перепутал сейф, в котором находятся деньги, с системным блоком. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.



Неизвестный преступник зашёл ночью в круглосуточное отделение и прилепил к ATM небольшое устройство в форме коробки. Затем он вышел и дождался, пока прогремит взрыв. Забежав обратно, злоумышленник вытащил системный блок из терминала и убежал.



"Сделал он это в общем-то по собственной тупости. Явно видно, что человек абсолютно незнаком с ситуацией и системой. Системный блок — металлический, и, наверное, этот грабитель думал, что там деньги. Но он быстро понял, что ошибся, и бросил системник в соседнем дворе. Его потому, собственно, нашли сотрудники банка", — заявил собеседник Клопс.Ru.