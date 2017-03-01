Очевидцы: в Балтийске взорвали отделение Сбербанка

В среду, 1 марта, в Балтийске на ул. Садовая было взорвано отделение Сбербанка. Об этом в паблике "Типичный Балтийск" рассказали очевидцы происшествия.

По их словам, ЧП произошло около трёх часов ночи. Помещение было взорвано при попытке ограбления.

Сейчас, как утверждают свидетели, в городе оцеплены центральные улицы. Работают сотрудники полиции. Несколько очевидцев рассказали, что после взрыва видели убегающего мужчину.

"Я в этом доме живу. В 02.55 как громыхнул, я на балкон вышла, парень убегал. Пять водителей такси стояли наблюдали. В 3.10 приехала полиция", — рассказала жительница Балтийска.