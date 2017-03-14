"Рудникова нужно закрыть в дурдом": глава Светлогорска Ковальский об обвинении в заказе убийства

Глава Светлогорского района Александр Ковальский назвал обвинения в причастности к покушению на Игоря Рудникова его пиар-ходом. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом Клопс.Ru во вторник, 14 марта.



Чиновник отметил, что у него нет оснований для организации покушения на областного депутата. По его словам, сотрудники правоохранительных органов допрашивали его в качестве свидетеля.



"Он (Рудников — Прим. ред) просто нездоровый человек, его нужно закрыть в дурдом. Я был в милиции, меня допрашивали по этому делу. Я был даже готов пройти тест на детекторе лжи. Но мне сказали, что этого не нужно: все и так понимают, что я здесь ни при чём".

В региональном управлении СК заявили, что достоверных доказательств причастности Светлогорского главы к нападению на Рудникова следователи не нашли. Также в ведомстве отметили, что оснований говорить о заказном характере покушения нет.



В понедельник, 13 марта, на заседании в Центральном районном суде по делу о покушении на депутата Рудников назвал Ковальского заказчиком преступления. По мнению издателя газеты "Новые колёса", таким образом глава Светлогорска мог отреагировать на критические публикации о стройке "стакана" — отеля на курортном побережье.

Игорь Рудников. Фото Александра Матвеева

"17 марта 2016 года в реанимации больницы скорой медицинской помощи я назвал сотрудникам полиции имя заказчика — Александра Ковальского — главы администрации Светлогорского района. Эти показания отражены в материалах уголовного дела. Через два месяца после покушения Ковальский разместил на личной странице в Faceboook своё фото с пятью ножами и соответствующим комментарием — фактически отчёт о проделанной работе", — сказал потерпевший.

Глава Светлогорска в свою очередь утверждает, что на фотографии с ножами изображён не он, а другой человек, очень похожий на него. Чиновник утверждает, что обвинения в его адрес Рудников использует для собственного пиара.

По мнению депутата, Ковальский препятствует следствию, оказывает давление на свидетелей, суд и правоохранительные органы. В связи с этим потерпевший потребовал отстранить главу Светлогорска от должности на период расследования. Соответствующее определение он направил в адрес областного прокурора, врио губернатора Антона Алиханова и председателя совета депутатов Светлогорского района.