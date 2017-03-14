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"Рудникова нужно закрыть в дурдом": глава Светлогорска Ковальский об обвинении в заказе убийства

Автор: Виктория Мокрецова
12:40
  2302 5
  • Александр Ковальский. Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Александр Ковальский. Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Глава Светлогорского района Александр Ковальский назвал обвинения в причастности к покушению на Игоря Рудникова его пиар-ходом. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом Клопс.Ru во вторник, 14 марта.  
 
Чиновник отметил, что у него нет оснований для организации покушения на областного депутата. По его словам, сотрудники правоохранительных органов допрашивали его в качестве свидетеля. 
 
"Он (Рудников — Прим. ред) просто нездоровый человек, его нужно закрыть в дурдом. Я был в милиции, меня допрашивали по этому делу. Я был даже готов пройти тест на детекторе лжи. Но мне сказали, что этого не нужно: все и так понимают, что я здесь ни при чём".
 
В региональном управлении СК заявили, что достоверных доказательств причастности Светлогорского главы к нападению на Рудникова следователи не нашли. Также в ведомстве отметили, что оснований говорить о заказном характере покушения нет.
 
В понедельник, 13 марта, на заседании в Центральном районном суде по делу о покушении на депутата Рудников назвал Ковальского заказчиком преступления. По мнению издателя газеты "Новые колёса", таким образом глава Светлогорска мог отреагировать на критические публикации о стройке "стакана" — отеля на курортном побережье. 
 
 
Игорь Рудников. Фото Александра Матвеева
 
"17 марта 2016 года в реанимации больницы скорой медицинской помощи я назвал сотрудникам полиции имя заказчика —  Александра Ковальского — главы администрации Светлогорского района. Эти показания отражены  в материалах уголовного дела. Через два месяца после покушения Ковальский разместил на личной странице в Faceboook своё фото с пятью ножами и соответствующим комментарием — фактически отчёт о проделанной работе", — сказал потерпевший. 
 
Глава Светлогорска в свою очередь утверждает, что на фотографии с ножами изображён не он, а другой человек, очень похожий на него. Чиновник утверждает, что обвинения в его адрес Рудников использует для собственного пиара. 
 
По мнению депутата, Ковальский препятствует следствию, оказывает давление на свидетелей, суд и правоохранительные органы. В связи с этим потерпевший потребовал отстранить главу Светлогорска от должности на период расследования. Соответствующее определение он направил в адрес областного прокурора, врио губернатора Антона Алиханова и председателя совета депутатов Светлогорского района.  
 
17 марта 2016 года двое мужчин напали на депутата и издателя Игоря Рудникова у кафе "Солянка" на проспекте Мира. Пока один из них держал политика, другой несколько раз ударил его ножом. В мае полиция задержала одного из нападавших. Им оказался 35-летний экс-полицейский из Санкт-Петербурга. Под конвоем его доставили в Калининград. В отношении него в Центральном районном суде рассматривают уголовное дело по факту приготовления и покушения на убийство. Личность второго нападавшего пока не установлена. Расследование продолжается.
 

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5 комментариев Правила комментирования

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romeo
eo rom #
13:31
В региональном управлении СК заявили, что достоверных доказательств причастности Светлогорского главы к нападению на Рудникова следователи не нашли. Также в ведомстве отметили, что оснований говорить о заказном характере покушения нет.
А эти самые основания искали? Или "достоверные доказательства" (типа тлф.переговоров) благополучно канули в Лету по истечению врмени, пока следствие шло ни шатко, ни валко?
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vkolovina
vkolovina #
14:20
По результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- http://eta.pe/parazitu
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Карина М.
Карина М. #
14:07
Это не Рудникова, а тебя нужно закрыть, и не в дурдом, а в сибирский барак лет на 10.
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Tosha
Tosha #
14:18
А о каком характере тогда есть основания говорить? Хулиганский или бытовой? Чувак в капюшоне за решеткой альтруист, работает бесплатно? Его напарник такой же няшка, и Питерские полицейские его просто так поймали? Гнать в три шеи нужно местных сыщиков за такие раскрытия и задержания.
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romeo
eo rom #
14:32
Не гнать, а спросить по всей строгости Закона! 
Что-то не слышно веского слова нового прокурора области? Он приступи к обязанностям или где?
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