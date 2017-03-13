Депутат Рудников о покушении: "Правоохранительные органы встали на сторону преступников"

В понедельник, 13 марта, в Центральном районном суде прошло заседание по делу о покушении на депутата областной думы Игоря Рудникова. Корреспондент Клопс.Ru побывал на слушании.



В середине заседания потерпевший заявил, что правоохранительные и судебные органы встали на сторону преступника. По словам политика, действия нападавших сначала квалифицировали как хулиганство и только после В середине заседания потерпевший заявил, что правоохранительные и судебные органы встали на сторону преступника. По словам политика, действия нападавших сначала квалифицировали как хулиганство и только после вмешательства ОБСЕ , совета по правам человека при Президенте РФ и союза журналистов речь зашла о покушении и приготовлении к убийству.



"Вопреки закону действия этой организованной преступной группы изначально были квалифицированы не как посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, а как хулиганство — ст. 213 УК РФ — ст. 277 УК РФ, — отметил Рудников. — Это позволило преступникам скрыться, замести следы и залечь на дно. Мои обращения в полицию, СК и прокуратуру были проигнорированы. Даже суд отказал в переквалификации совершённого в отношении меня преступления. На этом основании я утверждаю, что руководство правоохранительных и судебных органов по сути встало на сторону преступников".

Подсудимый в деле о нападении на Рудникова. Фото: Александр Матвеев



На скамье подсудимых находился лишь один из нападавших — 35-летний экс-полицейский. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору"). Свою вину на слушании он не признал.