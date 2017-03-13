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Депутат Рудников о покушении: "Правоохранительные органы встали на сторону преступников"

Автор: Виктория Мокрецова
15:19
  1732 3
  • Фото Александра Матвеева
Фото Александра Матвеева
В понедельник, 13 марта, в Центральном районном суде прошло заседание по делу о покушении на депутата областной думы Игоря Рудникова. Корреспондент Клопс.Ru побывал на слушании.

В середине заседания потерпевший заявил, что правоохранительные и судебные органы встали на сторону преступника. По словам политика, действия нападавших сначала квалифицировали как хулиганство и только после вмешательства ОБСЕ, совета по правам человека при Президенте РФ и союза журналистов речь зашла о покушении и приготовлении к убийству.

"Вопреки закону действия этой организованной преступной группы изначально были квалифицированы не как посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, а как хулиганство — ст. 213 УК РФ  — ст. 277 УК РФ, — отметил Рудников. — Это позволило преступникам скрыться, замести следы и залечь на дно. Мои обращения в полицию, СК и прокуратуру были проигнорированы. Даже суд отказал в переквалификации совершённого в отношении меня преступления. На этом основании я утверждаю, что руководство правоохранительных и судебных органов по сути встало на сторону преступников".
 
 
Подсудимый в деле о нападении на Рудникова. Фото: Александр Матвеев

На скамье подсудимых находился лишь один из нападавших — 35-летний экс-полицейский. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору"). Свою вину на слушании он не признал.

17 марта 2016 года у кафе "Солянка" на проспекте Мира двое напали на областного депутата и издателя газеты "Новые колёса" Игоря Рудникова. Один из них держал потерпевшего, а другой бил его ножом. Мужчины скрылись с места преступления, не успев довести его до конца. 1 мая из Санкт-Петербурга в Калининград доставили одного из преступников. Им оказался 35-летний сотрудник полиции. Личность его подельника до сих пор не установлена. Полиция возбудила уголовное дело. Расследование продолжается.
 

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3 комментария Правила комментирования

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romeo
eo rom #
17:12
Депутат Рудников о покушении: "Правоохранительные органы встали на сторону преступников"

Если опровержения не последовало, значит, так оно и есть на самом деле?
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АлексейБургер-Гасанов
Бургер-Гасанов Алексей #
17:36
Рудников прав. Когда после циничной (у всех на виду!) попытки убийства видного общественного деятеля возбуждают "хулиганство", никак, кроме покрывательства убийц это не назвать! Ещё он говорил о заказчике - светлогорской VIP-свинье, отдавшему под застройку всё светлогорское побережье. Он не только не в СИЗО, а даже не отстранён от должности...
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Spiridon
Spiridon #
19:35
Да менты его походу и заказали.
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