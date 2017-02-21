Жителя Светлогорска, устроившего стрельбу у магазина, посадили под домашний арест
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
48-летнего жителя Светлогорска, устроившего стрельбу у магазина на ул. Пионерской и подозреваемого в покушении на убийство, посадили под домашний арест. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Калининградской области.
С ходатайством об избрании меры пресечения вышло следствие. При его рассмотрении суд учел данные о личности подозреваемого. В том числе то, что у мужчины на содержании находится несовершеннолетний ребёнок и страдающая тяжелыми заболеваниями мать.
"Сейчас следствие продолжает устанавливать все обстоятельства совершения преступления, влекущего за собой ответственность, в том числе в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении ведомства.
16 февраля 2017 года 48-летний житель Светлогорска на парковке около магазина выстрелил
из боевого пистолета в 27-летнего мужчину. Злоумышленник был
пьян. Оружие дало осечку. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, подозреваемый испытывал неприязненные чувству к оппоненту. В СУ СК возбудили
уголовное дело по факту покушения на убийство. Позднее в интернете опубликовали
видео нападения.
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