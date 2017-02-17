Мужчину, стрелявшего из боевого пистолета в Светлогорске, подозревают в покушении на убийство

В Светлогорске возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, который в четверг, 16 февраля, устроил стрельбу около магазина на улице Пионерской. Об этом сообщает СУ СК по Калининградской области.



Местного жителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (“Покушение на убийство”). По данным следствия, накануне он выстрелил в 27-летнего мужчину из боевого пистолета “ТТ” 1934 года выпуска. При этом злоумышленник испытывал давнюю неприязнь к своему оппоненту.



“Подозреваемый произвёл выстрел сначала в сторону припаркованного возле магазина автомобиля потерпевшего, а затем, с целью убийства, попытался выстрелить в потерпевшего, находящегося в тот момент в помещении магазина. Следует отметить, что в магазине, кроме потерпевшего, находились ещё посетители. Однако второй выстрел мужчине произвести не удалось, поскольку пистолет дал осечку”, — говорится в сообщении ведомства.



Обезвредить подозреваемого смогли подоспевшие на помощь очевидцы. Поэтому довести до конца свои намерения он не смог. Сейчас в управлении устанавливают все обстоятельства. В ближайшее время следствие отправит в суд ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.



В четверг вечером, 16 февраля, житель Светлогорска на парковке около магазина В четверг вечером, 16 февраля, житель Светлогорска на парковке около магазина выстрелил в человека. По данным СК, причиной произошедшего стал конфликт. По сведениям полиции, подозреваемый на момент совершения преступления был пьян.