СК: стрельба под Светлогорском началась из-за дорожного конфликта

Стрельба, произошедшая в четверг, 16 февраля под Светлогорском началась из-за конфликта на дороге. Об этом Клопс.Ru сообщила и. о. старшего помощника руководителя регионального управления СК Наталья Гацко.

По данным представителя ведомства, на трассе поссорились двое мужчин. Один из них открыл по оппоненту стрельбу, но в него не попал. Выстрел пришёлся в машину. Пострадавших нет. На месте работает оперативно-следственная группа.