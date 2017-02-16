Life: в Светлогорске неизвестный обстрелял автомобиль из пистолета ТТ
В Светлогорске в четверг, 16 февраля, обстрелян автомобиль. Об этом сообщает
Life. Ru.
Автомобиль ехал по дороге, когда в него стал стрелять неизвестный. Сейчас уточняется информацию о пострадавших и стрелявшем по машине человеке. На месте работает следственно-оперативная группа.
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