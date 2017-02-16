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Главная Новости Происшествия

Life: в Светлогорске неизвестный обстрелял автомобиль из пистолета ТТ

18:45
  1159 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В Светлогорске в четверг, 16 февраля, обстрелян автомобиль. Об этом сообщает Life. Ru.
 
Автомобиль ехал по дороге, когда в него стал стрелять неизвестный. Сейчас уточняется информацию о пострадавших и стрелявшем по машине человеке. На месте работает следственно-оперативная группа.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Юлия Иванцова
Юлия Иванцова #
19:33
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
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