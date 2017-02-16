УМВД: мужчина, устроивший стрельбу в Светлогорске, был пьян

Мужчина, устроивший в четверг, 16 февраля стрельбу в Светлогорске, был пьян. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Конфликт произошёл около пяти часов вечера. По версии полиции, нетрезвый злоумышленник выстрелил по припаркованному автомобилю. Очевидцы скрутили хулигана и передали на руки полицейским. Пострадавших нет, повреждена только машина.

Стрелок доставлен в отдел полиции. Пистолет отдан на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.