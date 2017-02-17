В Сети появилось видео стрельбы под Светлогорском

В Сети опубликовали запись стрельбы под Светлогорском, произошедшей вечером в четверг, 16 февраля. Видео появилось в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" на сайте "ВКонтакте".

На кадрах видно, как мужчина в серой куртке подходит к дверям небольшого магазина на ул. Пионерской и стреляет сквозь дверь в человека. К счастью, боевой пистолет даёт осечку. Это, кажется, нисколько не смущает подозреваемого, который спокойно разворачивается и уходит. В это время из помещения выбегают несколько человек, которые начинают избивать подозреваемого.



16 февраля 2017 года 48-летний житель Светлогорска на стоянке около магазина 16 февраля 2017 года 48-летний житель Светлогорска на стоянке около магазина выстрелил в припаркованную машину и 27-летнего мужчину, с которым у него ранее был конфликт. По данным полиции, злоумышленник был пьян. В результате происшествия никто не пострадал. В СУ СК по Калининградской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство.