В Сети появилось видео стрельбы под Светлогорском
В Сети опубликовали запись стрельбы под Светлогорском, произошедшей вечером в четверг, 16 февраля. Видео появилось
в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" на сайте "ВКонтакте".
На кадрах видно, как мужчина в серой куртке подходит к дверям небольшого магазина на ул. Пионерской и стреляет сквозь дверь в человека. К счастью, боевой пистолет даёт осечку. Это, кажется, нисколько не смущает подозреваемого, который спокойно разворачивается и уходит. В это время из помещения выбегают несколько человек, которые начинают избивать подозреваемого.
16 февраля 2017 года 48-летний житель Светлогорска на стоянке около магазина выстрелил
в припаркованную машину и 27-летнего мужчину, с которым у него ранее был конфликт. По данным полиции, злоумышленник был
пьян. В результате происшествия никто не пострадал. В СУ СК по Калининградской области возбудили
уголовное дело по факту покушения на убийство.
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