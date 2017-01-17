Прокуратура внесла представление Храброво после ЧП с самолётом "Аэрофлота"

Калининградская транспортная прокуратура внесла представление аэропорту Храброво после массовой отмены рейсов в новогодние праздники. Об этом Клопс.Ru сообщила заместитель прокурора Виктория Авдеева.
"Калининградская транспортная прокуратура в том числе проверила аэропорт Храброво на предмет соблюдения прав пассажиров. Выяснилось в том числе, что температура воздуха в здании аэропорта не соответствовала положенной норме", — сказала Авдеева.
На сайте Генпрокуратуры также отмечается, что взаимодействие между представительствами авиакомпаний и администрацией аэропорта воздушной гавани было организовано ненадлежащим образом. Пассажиры недостаточно информировались о периодах задержек рейсов, их причинах и о возможности получать горячее питание.
3 января самолёт компании "Аэрофлот" при посадке в Храброво выкатился
за пределы взлётно-посадочной полосы. 4 января в аэропорту задержали и отменили 19 рейсов в Москву, Петербург, Минск и обратно. По факту случившегося возбудили
уголовное дело. Ранее представления
внесли "Аэрофлоту" и "Уральским авиалиниям".
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