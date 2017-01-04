СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в Храброво

Следственными органами Северо-Западного следственного управления СК России возбуждено уголовное дело по факту выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Хаброво". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверкой было установлено, что пассажирский самолет, выполняя рейс по маршруту Москва-Калининград, при посадке в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате произошел перелом передней стойки шасси.

Шесть пассажиров обратились за помощью в медицинский пункт аэропорта "Храброво". СК определил, что произошло это "в связи с оказанием услуги по перевозке воздушным транспортом, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Всего на борту самолета находилось 5 членов экипажа и 167 пассажиров.

В настоящее время проверка продолжается. Проводятся допросы пассажиров и экипажа самолета, сотрудников наземных служб аэропорта, и специалистов в области безопасности полетов. Также осуществляется выемка медицинских документов пассажиров, обратившихся за медицинской помощью. Назначаются судебные медицинские экспертизы.