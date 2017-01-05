Аэропорт "Храброво" возобновил работу после ЧП с самолётом

"Храброво" возобновил свою работу после ЧП с самолётом, выехавшим за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Прибытие первого рейса компании "Аэрофлот" ожидается в 7:30 из "Шереметьево". Первый вылет назначен на 7:30 во "Внуково".
По данным пресс-службы, самолёт, у которого при посадке подломилось шасси, ночью удалось отбуксировать
на стоянку. Для этого пришлось прибегнуть к помощи военной техники. Балтфлот направил
в "Храброво" четыре тяжёлых тягача с повышенной грузоподъёмностью и одну бронированную машину на гусеничном ходу.
Работы по эвакуации лично контролировал врио главы области Антон Алиханов.
Напомним, лайнер "Аэрофлота", аварийно приземлился
в Калининграде 3 января. У него подломилось шасси.
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