Аэропорт "Храброво" возобновил работу после ЧП с самолётом

"Храброво" возобновил свою работу после ЧП с самолётом, выехавшим за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Прибытие первого рейса компании "Аэрофлот" ожидается в 7:30 из "Шереметьево". Первый вылет назначен на 7:30 во "Внуково".

По данным пресс-службы, самолёт, у которого при посадке подломилось шасси, ночью удалось отбуксировать на стоянку. Для этого пришлось прибегнуть к помощи военной техники. Балтфлот направил в "Храброво" четыре тяжёлых тягача с повышенной грузоподъёмностью и одну бронированную машину на гусеничном ходу.

Работы по эвакуации лично контролировал врио главы области Антон Алиханов.