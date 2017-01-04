В аэропорт Храброво прибыла военная техника Балтфлота

Военная техника, предоставленная Балтийским флотом, прибыла в аэропорт Храброво. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе аэропорта.

Балтфлот направил в Храброво четыре тяжёлых тягача с повышенной грузоподъёмностью и одну бронированную машину на гусеничном ходу. В настоящее время ведутся работы по эвакуации самолёта с ВПП: планируется, что военная техника позволит справиться с этой задачей.