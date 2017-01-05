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Главная Новости Происшествия

Выехавший с ВПП самолёт в Храброво удалось вытащить с помощью тягачей (фото, видео)

04 января 201723:31
  4811 8
  • Фото: Антон Алиханов
  • Фото: Антон Алиханов
  • Фото: Антон Алиханов
  • Фото: Антон Алиханов
  • Фото: Антон Алиханов
Фото: Антон Алиханов
5 фото
Самолёт, выехавший за ВПП в аэропорту Храброво, удалось сдвинуть с места и начать отгонять с посадочной полосы. Об этом сообщает врио губернатора Антон Алиханов.
 
По словам Алиханова, день закончился позитивно: самолёт удалось сдвинуть с мёртвой точки. "Благодаря спецтехнике, слаженной работе специалистов из МЧС и военных, несмотря на неблагоприятные погодные условия, самолёт начали отгонять с посадочной полосы - прокомментировал глава области ход работ. - Сейчас с неё убираем оставшуюся  спецтехнику. Полоса не пострадала, препятствий для возобновления авиасообщения нет. Полагаю, что в ближайшее время оно возобновится. Огромная благодарность Балтфлоту и МЧС".
 
Антон Алиханов весь день находился в аэропорту, следя за работами по эвакуации самолёта с ВПП. Он назвал ситуацию "неожиданной" и добавил, что техника для подобных ситуаций будет поставлена в этом году: такие обещания дало руководство аэропорта. О моменте взлёта первого борта он пообещал сообщить лично.
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Выезд самолёта "Аэрофлота" за пределы ВПП в Храброво»

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8 комментариев Правила комментирования

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МихаилПащенко
Пащенко Михаил #
00:06
А слабо руки на рельсы положить ( обе)!!! Если не сбудется!? Борис Николаевич не боялся обещать!!??
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serezhenka_ivanov_2018
serezhenka_ivanov_2018 #
02:02
Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем  -  http://elenamalusheva.blogspot.com
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МихаилПащенко
Пащенко Михаил #
00:12
Интересно, губернатор реально торчал и торчит в аэропорту!? Как известно, у него совсем технического образования нет!!! Или ему тоже прикольно смотреть на этот цирк!........который произошел неожиданно!! У нас в России каждая попа возникает неожиданно (а почистить полосу при резком похолодании не пробовали...... или как у коммунальщиков - снег выпадает всегда не вовремя зимой и, естественно, неожиданно!!). Не позорился бы!
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Mayo
Mayo #
00:37
Вот зануды же. При чем здесь техническое образование? Еще результатов расследования нет, но вы то самые умные, вам то уже все причины известны. Цирк благодаря вот таким брюзжащим гениям, как вы, и происходит.
 
P.S.: А по мне, так губернатор красавчик, я б тоже так сделал, удачи ему в НГ!)
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maskolu
maskolu #
00:40
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
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Кейван
Кейван #
01:21

Бестолковое руководство аэропорта в Храброво!!! Позорище.

Солдатам ковыряющим эту груду металла ночью уважуха
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ГеоргийAntikiller
Antikiller Георгий #
02:06
Только военные и вытаскивают, никто другой не может.
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Изoниазид (Doghunter)
Изoниазид (Doghunter) #
02:09
Хватит скулить, идите работать бездельники.
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