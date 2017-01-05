Выехавший с ВПП самолёт в Храброво удалось вытащить с помощью тягачей (фото, видео)

Самолёт, выехавший за ВПП в аэропорту Храброво, удалось сдвинуть с места и начать отгонять с посадочной полосы. Об этом сообщает врио губернатора Антон Алиханов.

По словам Алиханова, день закончился позитивно: самолёт удалось сдвинуть с мёртвой точки. "Благодаря спецтехнике, слаженной работе специалистов из МЧС и военных, несмотря на неблагоприятные погодные условия, самолёт начали отгонять с посадочной полосы - прокомментировал глава области ход работ. - Сейчас с неё убираем оставшуюся спецтехнику. Полоса не пострадала, препятствий для возобновления авиасообщения нет. Полагаю, что в ближайшее время оно возобновится. Огромная благодарность Балтфлоту и МЧС".

Антон Алиханов весь день находился в аэропорту, следя за работами по эвакуации самолёта с ВПП. Он назвал ситуацию "неожиданной" и добавил, что техника для подобных ситуаций будет поставлена в этом году: такие обещания дало руководство аэропорта. О моменте взлёта первого борта он пообещал сообщить лично.