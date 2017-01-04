Аэропорт "Храброво" закрыли до десяти часов утра

В Калининграде закрыли аэропорт "Храброво" до десяти часов утра среды. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Калининградской области.
На сайте
"Храброво" официальной информации о закрытии аэропорта нет. Последняя новость датируется 29 декабря прошлого года. В разделе "Пассажирам" также нет данных ни об изменении работы воздушной гавани, ни о случившемся ЧП. Отсутствуют пометки и на онлайн-табло. Между тем первый рейс на вылет назначен на 6:30.
3 января самолёт "Аэрофлота", летевший из Москвы, при посадке выехал
за пределы ВПП. В результате у лайнера сломалась
стойка шасси. К утру сотрудники должны эвакуировать борт с взлётной полосы на стоянку. На борту находились 167 пассажиров и экипаж. За помощью к медикам обратились
шестеро человек. Следователи начали
проверку по факту произошедшего.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.