Визит президента США Дональда Трампа в Польшу носит скорее ритуальный, чем практический характер. Об этом Клопс.Ru заявил ветеран спецназа и депутат Госдумы шестого созыва Андрей Колесник.
"Польша практически находится под протекторатом США. Думаю, это происходит вопреки интересам большинства польского населения. Поляки – народ свободолюбивый. Польская гордость – своеобразный бренд республики. С визитом американского президента всё ясно, он носит ритуальный характер и не так важен. Это визит для поддержки своего сателлита", – считает Колесник.
По мнению эксперта, гораздо более актуальным и полезным для Польши был бы визит президента России. По его мнению, пропаганда русофобии в соседней стране достигла пика, и странам нужен переход к нормальным взаимовыгодным отношениям. В качестве примера Колесник привёл снос советских памятников в республике, и отметил, что во время Великой Отечественной войны русские и поляки воевали плечом к плечу.
"Далеко не все поляки хотят быть авангардом антироссийского фронта в Европе. К сожалению, руководство Польши считает иначе, и не прислушивается к мнению народа. Встреча с российским президентом принесла бы определённые положительные перспективы и конкретику, а пока взаимоотношения стран соседей не лучшие. Нам нужно в корне менять ситуацию. Это пошло бы на пользу и Польше и России", – заявил Колесник.
Дональд Трамп прибывает
в Польшу в среду, 5 июля, и проведёт официальную часть встречи в четверг. Польские чиновники ожидают, что на переговорах примут решение о продлении или постоянном присутствии американских войск. Польский публицист Ян Хартман, напротив, считает
, что визит носит скорее пропагандистский характер и не приведёт к реальным изменениям. По мнению Хартмана, гораздо важнее была бы встреча с Владимиром Путиным.
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