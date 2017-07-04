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Польский публицист: Для страны важнее развивать отношения с Россией, чем с США

17:35
  111 0
Архив Клопс.Ru
Для Польши важнее развитие отношений с Россией, чем с США. Такое мнение высказал польский публицист Ян Хартман в эфире радио Sputnik.
 
Причиной для заявления стал визит в Польшу президента США Дональда Трампа, который состоится 5 и 6 июля. Министр иностранных дел республики Витольд Ващиковский уже заявил, что Польша рассчитывает на льготные контракты при покупке вооружений как "приграничная страна" НАТО и ЕС. По мнению министра, на переговорах основной темой станет обеспечение безопасности в Центральной и Восточной Европе.
 
Как считает Хартман, визит носит скорее пропагандистский характер. Профессор Ягелонского университета полагает, что встреча с Трампом не будет носить практического характера.
 
"От этого визита зависит немногое, – считает публицист. – Ничего особенного не произойдет. Будут произнесены ритуальные заверения, что вопрос об отмене виз для поляков будет решен, после чего все останется по-прежнему. Я бы не придавал этому визиту большого значения".
 
По мнению эксперта, Польша находится не на высоких позициях в списке приоритетов США. гораздо более важными он называет отношения с Россией.
 
"Гораздо важнее была бы встреча с русскими, потому что здесь у нас серьезный дефицит отношений. Лёд в отношениях должен быть сломан. Хотя я не думаю, что польское правительство будет в состоянии это сделать. Это важнейший для Польши вопрос как с точки зрения безопасности, так и экономики, а также в целях урегулирования отношений с соседней страной. И такая встреча с Путиным была бы более важным событием, чем встреча с Дональдом Трампом", – отмечает Хартман.
 
По мнению публициста, многого можно ожидать от встречи глав России и США в Гамбурге на саммите G20: "Мы, простые люди, можем рассчитывать на то, что главные игроки как-то договорятся и будут работать вместе, или, по крайней мере, не вступят в конфликт".
 
Встреча лидеров России и США должна состояться на саммите G20, который пройдёт в Гамбурге 7 и 8 июля. По сообщениям в администрации Дональда Трампа, обсуждать будут ситуацию вокруг Сирии и Украины.
 

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