В среду вечером Трамп прибудет с визитом в Польшу
Фото: Facebook / Дональд Трамп
Дональд Трамп
В среду, 5 июля, президент США Дональд Трамп прибудет в Польшу с официальным визитом. Как сообщают "РИА Новости"
, американский лидер примет участие в саммите стран Трёхморья.
Официальная часть визита состоится в четверг. Трамп встретится с руководством Польши и проведёт переговоры с президентом Анджеем Дудой в формате один на один. Президент США также примет участие в саммите стран Трёхморья, присутствие на котором подтвердили главы десяти стран Центральной Европы, Балтии и Балкан. После этого Трамп выступит на площади Красиньских у памятника Варшавского восстания. После этого он отправится в Гамбург на саммит G20.
Среди вопросов, которые поднимут на встрече, может быть присутствие войск НАТО и США на территории страны. Советник президента Польши по международным делам Кшиштоф Щерский выразил намерение обсудить безопасность и возможность продления или постоянного присутствия американских войск. Также речь может пойти о льготных контрактах при покупке вооружений на правах "пограничной" страны НАТО и ЕС.
Ранее польский публицист Ян Хартман высказывал мнение
о том, что для Польши важнее развитие отношений с Россией, чем с США. По мнению эксперта, встреча с Трампом будет носить скорее пропагандистский, чем практический характер.
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