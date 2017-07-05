В среду вечером Трамп прибудет с визитом в Польшу

В среду, 5 июля, президент США Дональд Трамп прибудет в Польшу с официальным визитом. Как сообщают "РИА Новости" , американский лидер примет участие в саммите стран Трёхморья.

Официальная часть визита состоится в четверг. Трамп встретится с руководством Польши и проведёт переговоры с президентом Анджеем Дудой в формате один на один. Президент США также примет участие в саммите стран Трёхморья, присутствие на котором подтвердили главы десяти стран Центральной Европы, Балтии и Балкан. После этого Трамп выступит на площади Красиньских у памятника Варшавского восстания. После этого он отправится в Гамбург на саммит G20.

Среди вопросов, которые поднимут на встрече, может быть присутствие войск НАТО и США на территории страны. Советник президента Польши по международным делам Кшиштоф Щерский выразил намерение обсудить безопасность и возможность продления или постоянного присутствия американских войск. Также речь может пойти о льготных контрактах при покупке вооружений на правах "пограничной" страны НАТО и ЕС.