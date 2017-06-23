Истребители РФ 14 раз за неделю перехватили разведывательные самолёты у границ страны

Как передаёт издание, перехваты выполняли самолёты дежурных сил противовоздушной обороны Су-27 и МиГ-31. Всего за неделю иностранные разведчики совершили 23 полёта у границ России. Из них зафиксировано 10 полётов, которые выполнили американские самолёты RC-135 стратегического беспилотника Global Hawk.

Сообщается, что норвежская авиация четыре раза направляла разведывательные самолёты Р-3С "Орион". Швеция организовала три полёта разведчиков "Гольфстрим". Великобритания дважды направила самолёты RC-135 к границам РФ. В СМИ передают также о полётах разведчиков Франции, Португалии и Японии — их самолёты вылетали по два раза.

По информации издания, за минувшую неделю российские стратегические ракетоносцы Ту-160 дважды патрулировали акваторию Балтийского моря. К патрулированию были привлечены истребители Су-27 и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.