Над Балтикой российский Су-27 и самолёт ВВС США сблизились до двух метров

Над Балтийским морем российский истребитель приблизился на опасное расстояние к разведывательному самолёту США. Об этом сообщает " Интерфакс " со ссылкой Fox News.

В понедельник, 19 июня, российский Су-27, оснащённый вооружением, прошёл рядом с американским RC-135. Расстояние между самолётами было менее двух метров. Пока неизвестно, на каком расстоянии от Калининградской области произошёл инцидент, сообщает Fox News.

Начиная со 2 июня в районе Балтийского моря произошло более 35 "встреч" российских и американских военных самолётов и кораблей. Военные США сочли произошедшее "небезопасным".