Над Балтикой российский Су-27 и самолёт ВВС США сблизились до двух метров
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
Над Балтийским морем российский истребитель приблизился на опасное расстояние к разведывательному самолёту США. Об этом сообщает "Интерфакс
" со ссылкой Fox News.
В понедельник, 19 июня, российский Су-27, оснащённый вооружением, прошёл рядом с американским RC-135. Расстояние между самолётами было менее двух метров. Пока неизвестно, на каком расстоянии от Калининградской области произошёл инцидент, сообщает Fox News.
Начиная со 2 июня в районе Балтийского моря произошло более 35 "встреч" российских и американских военных самолётов и кораблей. Военные США сочли произошедшее "небезопасным".
В понедельник, 19 июня, Минобороны России объявило о прекращении взаимодействия
с США по предотвращению инцидентов в воздухе из-за сбитого самолёта сирийских ВВС.
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