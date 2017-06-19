Россия прекратила сотрудничать с США по предотвращению инцидентов в сирийском небе

В понедельник, 19 июня, Минобороны России объявило о прекращении взаимодействия с США по предотвращению инцидентов в воздухе из-за сбитого самолета сирийских ВВС. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

Силы международной коалиции сбили Су-22 сирийских ВВС. Это и стало поводом к прекращению сотрудничества.

"Все летательные аппараты коалиции западнее Евфрата будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей", — рассказали в ведомстве.

Американское командование заявило, что самолет сбили, когда он сбрасывал бомбы над дружественными международной коалиции формированиями в провинции Ракка.