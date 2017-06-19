Россия прекратила сотрудничать с США по предотвращению инцидентов в сирийском небе
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
В понедельник, 19 июня, Минобороны России объявило о прекращении взаимодействия с США по предотвращению инцидентов в воздухе из-за сбитого самолета сирийских ВВС. Об этом сообщает Meduza
со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.
Силы международной коалиции сбили Су-22 сирийских ВВС. Это и стало поводом к прекращению сотрудничества.
"Все летательные аппараты коалиции западнее Евфрата будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей", — рассказали в ведомстве.
Американское командование заявило, что самолет сбили, когда он сбрасывал бомбы над дружественными международной коалиции формированиями в провинции Ракка.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.