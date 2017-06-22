СМИ: F-16, которые приблизились к борту Шойгу над Балтикой, принадлежат ВВС Польши
Истребители F-16, один из которых сумел приблизиться к самолёту Сергея Шойгу над Балтикой, принадлежат ВВС Польши. Об этом сообщает Лента.Ru
со ссылкой на польское радио RMF FM.
На перехват групповой цели из российских Ту-154 и Су-274 вылетели два дежурных истребителя. В Минобороны республики заявили, что пилоты сопровождали иностранные самолёты в международном воздушном пространстве в соответствии со стандартами НАТО.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.