В Калининграде перекроют движение из-за приезда Шойгу
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
В Калининграде 21 июня перекроют движение из-за приезда министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.
Речь идёт об улицах Кирова и Чайковского. С 9:00 до 18:00 будет временно закрыто движение по этим улицам на участке от ул. Брамса до Советского проспекта.
Автомобилистов просят на время перекрытия движения освободить эти дороги от транспорта. Министр обороны прилетит в Калининград, чтобы провести заседание военной коллегии.
"Движение перекроют по обращению штаба БФ для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении заседания выездной коллегии Министерства обороны РФ ", — пояснили в пресс-службе.
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