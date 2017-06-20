В Калининграде перекроют движение из-за приезда Шойгу

В Калининграде 21 июня перекроют движение из-за приезда министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Речь идёт об улицах Кирова и Чайковского. С 9:00 до 18:00 будет временно закрыто движение по этим улицам на участке от ул. Брамса до Советского проспекта.

Автомобилистов просят на время перекрытия движения освободить эти дороги от транспорта. Министр обороны прилетит в Калининград, чтобы провести заседание военной коллегии.

"Движение перекроют по обращению штаба БФ для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении заседания выездной коллегии Министерства обороны РФ ", — пояснили в пресс-службе.