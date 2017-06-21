СМИ: к самолёту Шойгу над Балтикой попытался приблизиться истребитель F-16 (видео, обновлено)
В среду, 21 июня, истребитель F-16 попытался приблизиться к самолёту, в котором находился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает "Интерфакс"
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Российский борт летел над нейтральными водами Балтийского моря. Су-27, который сопровождал министра, отогнал самолёт НАТО. По данным СМИ, истребителю Минобороны пришлось продемонстрировать вооружение.
В среду, 21 июня, в Калининграде пройдёт заседание выездной коллегии
Министерства обороны РФ. В ней примет участие глава ведомства Сергей Шойгу. На улицах Кирова и Чайковского с 9:00 до 18:00 будет временно закрыто движение на участке от ул. Брамса до Советского проспекта.
В понедельник, 19 июня, российский истребитель приблизился на два метра
к разведывательному самолёту США над Балтийским морем. Об этом сообщал "Интерфакс" со ссылкой на Fox News.
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