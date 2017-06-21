На пути из Калининграда истребители НАТО вновь сопроводили самолёт Шойгу
В среду, 21 июня, истребители НАТО второй раз за день сопроводили самолёт министра обороны России Сергея Шойгу на пути из Калининграда. Об этом сообщает "РИА Новости"
со ссылкой на собственного корреспондента.
Российский борт летел над нейтральными водами Балтийского моря. По данным СМИ, в этот раз самолёты НАТО не пытались приблизиться к борту Шойгу и следовали на значительном расстоянии. Сообщается, что на пути из Калининграда к эскорту российского лайнера присоединились истребители-бомбардировщики Су-34.
Ранее сообщалось, что 21 июня истребитель F-16 попытался приблизиться к самолёту
, в котором находился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он летел в Калининград, чтобы провести выездное заседание
коллегии военного ведомства, посвященное вопросам обеспечения безопасности на Западном стратегическом направлении.
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