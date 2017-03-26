Грибаускайте об "Искандерах" в Калининграде: Ракеты могут нести ядерный заряд и угрожают всей Европе

Президент Литвы Даля Грибаускайте сделала заявление по поводу передислокации ракетных комплексов "Искандер" в Калининград. В частности, она считает, что Россия представляет угрозу не только Литве и Балтийскому региону, но и всей Европе в целом, сообщает "РИА Новости".

"Мы видим, как Россия ведет себя в Калининграде — близ наших границ. Там дислоцированы ракеты, которые могут нести ядерный заряд, они могут достичь столиц европейских государств", - заявила Грибаускайте.

Она также отметила, что Литва просит США дислоцировать свои вооружённые силы на постоянной основе в балтийском регионе. По её мнению именно в Восточной Европе существует самая большая угроза.