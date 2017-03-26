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МИД России: НАТО не получит объяснений по поводу размещения "Искандеров" в Калининграде

12:10
  3073 2
Фото с сайта structure.mil.ru
Москва не намерена отчитываться перед НАТО по вопросу передислокации комплексов "Искандер" в Калининградскую область. Об этом в комментарии "РИА Новости" заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.
 
В ближайшее время состоится заседание Совета Россия — НАТО, на котором якобы от Москвы потребуют объяснить причины размещения "Искандеров" в Калининградской области. Андрей Келин заявил, что речи об отчёте не идёт, а на встрече стороны намерены обсудить острые вопросы, беспокоящие обе стороны. 
 
В частности, Россию беспокоит развертывание ротационных батальонов НАТО в Польше и странах Балтии, а Североатлантический альянс — учения, которые проводит Россия: "Запад", "Кавказ" и манёвры в Крыму.
 
Представители альянса затребовали разъяснений относительно размещения в Калининградской области комплексов "Искандер". Россию на заседании будет представлять исполняющий обязанности Главного военного представителя РФ при НАТО, генерал-майор Сергей Орлов.
 

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2 комментария Правила комментирования

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serezhenka861
serezhenka861 #
12:37

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://stopsmokee.blogspot.com
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Inssider
Inssider #
12:38
Все просто кончится тем, что они разместят на самых границах области свои дроны - воздушные и морские. Против десятка ракет сотни роботов.
И все, приехали!
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