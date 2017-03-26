МИД России: НАТО не получит объяснений по поводу размещения "Искандеров" в Калининграде

В ближайшее время состоится заседание Совета Россия — НАТО, на котором якобы от Москвы потребуют объяснить причины размещения "Искандеров" в Калининградской области. Андрей Келин заявил, что речи об отчёте не идёт, а на встрече стороны намерены обсудить острые вопросы, беспокоящие обе стороны.

В частности, Россию беспокоит развертывание ротационных батальонов НАТО в Польше и странах Балтии, а Североатлантический альянс — учения, которые проводит Россия: "Запад", "Кавказ" и манёвры в Крыму.