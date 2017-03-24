СМИ: Россия и НАТО проведут встречу по поводу размещения "Искандеров" в Калининградской области
Фото с сайта structure.mil.ru
Представители России и НАТО проведут в Брюсселе заседание совета. Об этом сообщает ТАСС
с ссылкой на Der Spiegel
.
По данным немецкого издания, встреча, которая состоится 30 марта, инициирована НАТО. Представители альянса затребовали разъяснений относительно размещения в Калининградской области комплексов "Искандер". Россию на заседании будет представлять исполняющий обязанности Главного военного представителя РФ при НАТО, генерал-майор Сергей Орлов.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял
, что "Искандеры" останутся в области до тех пор, пока НАТО не веведет свои ракеты из Европы. Обеспокоенность размещением под Калининградом ракетных комплексов высказывали МИД Германии
и кандидат в президенты
Финляндии.
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