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"Мы встревожены из-за европейской безопасности": МИД Германии о размещении "Искандеров" под Калининградом

12:35
  656 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Уполномоченная федерального правительства по вопросам разоружения и контроля над вооружениями в МИД Германии Патрисия Флор сообщила, что в стране обеспокоены из-за факта размещения в Калининградской области ракетных комплексов "Искандер". Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы сейчас крайне озабочены и встревожены из-за европейской безопасности. Конечно, размещение ракет "Искандер-М" в Калининграде не вносит вклад в установление доверия, потому что ракеты, которые там размещены, могут долететь и до Берлина", — сказала  Флор.

Представитель МИД ФРГ отметила, что страна является членом НАТО и не будет предпринимать в связи с размещением оружия Россией никаких шагов в одностороннем порядке. Она подчеркнула, что важным для государства является и поддержание диалога с Москвой.
Мы выступаем за то, чтобы возобновить обсуждение темы контроля над обычными вооружениями в Европе. Почему? Потому что в настоящий момент в этой сфере нет функционирующих инструментов, а исторический опыт показывает, что в напряжённые времена возрастает риск различных происшествий и даже эскалации, которую никто, собственно, не хотел", — сказала Флор.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что "Искандеры" останутся в Калининградской области до тех пор, пока НАТО не выведет свои ракеты из стран Европы. Правительство страны много раз заявляло, что Россия не собирается нападать на другие страны.

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