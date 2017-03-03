"Мы встревожены из-за европейской безопасности": МИД Германии о размещении "Искандеров" под Калининградом

Уполномоченная федерального правительства по вопросам разоружения и контроля над вооружениями в МИД Германии Патрисия Флор сообщила, что в стране обеспокоены из-за факта размещения в Калининградской области ракетных комплексов "Искандер". Об этом сообщает "Интерфакс".



"Мы сейчас крайне озабочены и встревожены из-за европейской безопасности. Конечно, размещение ракет "Искандер-М" в Калининграде не вносит вклад в установление доверия, потому что ракеты, которые там размещены, могут долететь и до Берлина", — сказала Флор.



Представитель МИД ФРГ отметила, что страна является членом НАТО и не будет предпринимать в связи с размещением оружия Россией никаких шагов в одностороннем порядке. Она подчеркнула, что важным для государства является и поддержание диалога с Москвой.

Мы выступаем за то, чтобы возобновить обсуждение темы контроля над обычными вооружениями в Европе. Почему? Потому что в настоящий момент в этой сфере нет функционирующих инструментов, а исторический опыт показывает, что в напряжённые времена возрастает риск различных происшествий и даже эскалации, которую никто, собственно, не хотел", — сказала Флор.