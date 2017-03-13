Кандидат в президенты Финляндии: нас беспокоит размещение "Искандеров" под Калининградом

Кандидат в президенты Финляндии от партии Союз "зелёных" Пекка Хаависто заявил, что его беспокоит размещение ракетных комплексов "Искандер" под Калининградом и не нравится атмосфера, в которой "культивируется паника". Об этом пишет ТАСС.



"События последних лет — в Крыму и на Украине, естественно, заставили многих финнов волноваться о том, как в Европе действуют "правила игры", обычаи и традиции и могут ли такие же события произойти рядом с Финляндией. Поэтому мы поддерживали и старались помочь выполнению Минских соглашений, которые требуют действий со стороны как России, так и Украины. Мы видим увеличение милитаризации региона Балтийского моря, нас беспокоит размещение российских ракетных комплексов "Искандер" под Калининградом. По моему мнению, финские оборонные силы должны держать это на контроле, но мне самому не нравится такая атмосфера, в которой культивируется паника", — сказал кандидат в президенты.



При этом Пекка Хаависто отметил, что в некоторых СМИ есть много преувеличений. При таком положении дел, по словам политика, "сложно выстраивать будущее".



Кандидат на пост главы Финляндии сказал, что с Россией можно развивать сотрудничество в тех сферах, которые не затронуты санкциями. Отметил Пекка Хаависто и то, что президент Финляндии Саули Ниинистё сделал для отношений с Москвой много хорошего и поддерживает диалог с Владимиром Путиным.



"У нас был такой этап, когда только начали действовать санкции, — тогда несколько уменьшилось и сотрудничество в тех сферах, которые под них не попали. Я считаю, что нужно делать больший упор на развитии несанкционных сфер взаимодействия", — сказал Хаависто.