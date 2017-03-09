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Главная Новости Политика

"У нас другая статистика": Лавров об обвинениях в наращивании Россией сил на границах НАТО

14:47
  355 0
  • Сергей Лавров. Фото с сайта kremlin.ru
Сергей Лавров. Фото с сайта kremlin.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг утверждения о наращивании страной группировки войск на западных границах. Об этом сообщает газета "Ведомости".

"Что касается утверждения, что мы наращиваем непропорционально вооружённые силы в западных регионах, у нас другая статистика", — сказал глава МИД. Он подчеркнул, что речь должна идти не о голословных утверждениях о накапливании нашей страной сил для "каких-то подвохов на Запад", а о предложении совместно с представителями стран НАТО обсуждения ситуации в сфере евроатлантической безопасности. "Для этого нужно положить карты на стол переговоров и провести инвентаризацию, у кого, где, что развёрнуто, и потом сопоставить количество и легенды учений", — заявил дипломат.

Он отметил, что "есть первые проблески здравого смысла, начался пока ещё такой осторожный, но тем не менее обмен информацией об учениях, которые проводят с одной стороны Россия и её союзники и с другой стороны страны НАТО".

Ранее в МИД Германии заявили о тревоге из-за размещения в Калининградской области ракетных комплексов "Искандер". Там подчёркивали, что страна является членом НАО и не будет принимать шагов в одностороннем порядке.

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