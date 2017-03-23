В России разрабатывают две системы упрощённого пересечения польской границы

В России ведётся разработка двух систем упрощённого пересечения польской границы. Об этом сообщает
"Радио ZET".
Разрабатываемые меры не имеют отношения к приостановленному режиму МПП. Первая система подготавливается на период проведения ЧМ-2018. Одним из городов, принимающих чемпионат, является Калининград. Вторая система будет рассчитана на многолетний период.
Упростить процедуру въезда планируется для людей, которые пробудут в стране не более восьми дней. Визу хотят сделать в форме электронного документа. Заявление о предоставлении разрешения на въезд можно будет подать через интернет.
Представитель агентства по международным делам Калининградской области Елена Лебедева рассказала изданию, что визы по упрощённой процедуре планируется выдавать для туристических и деловых поездок. Программа включает в себя и гуманитарные визы. Предполагается, что обе системы начнут действовать в следующем году.
Польская Республика приостановила с 4 июля действие соглашения о местном приграничном передвижении с Калининградской областью
и Украиной. Решение было принято в связи с проведением в Варшаве саммита НАТО 8–9 июля, а также Всемирных дней молодёжи 20–31 июля, во время которых Польшу посетил Папа Римский Франциск. В качестве ответной меры Россия также приостановила действие малого приграничного передвижения для граждан Республики Польша.
2 августа стало известно, что Польша решила пока не возобновлять режим МПП с Калининградской областью. Это решение объяснили "вопросами безопасности". При этом МПП с Украиной было восстановлено уже 3 августа.
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